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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Иванов ? Леонтьев
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Иванов ? Леонтьев
Рождение ребёнка
06.10.1903
Отец ребёнка: Иванов ? Леонтьев
Рождение ребёнка
20.07.1906
Отец ребёнка: Иванов ? Леонтьев