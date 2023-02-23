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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Иванов ? Леонтьев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Иванов Иона Степанович

Отец ребёнка: Иванов ? Леонтьев

Рождение ребёнка
06.10.1903

Сын: Иванов Иван Степанович

Отец ребёнка: Иванов ? Леонтьев

Рождение ребёнка
20.07.1906

Сын: Иванов Илья Степанович

Отец ребёнка: Иванов ? Леонтьев

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