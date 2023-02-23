Иванов Иона Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иона Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

19.12.1902

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.12.1902
Рождение
1902

Отец: Иванов ? Леонтьев

Мать: ?

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