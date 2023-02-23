Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Иванов Иона Степанович
Иванов Иона Степанович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
19.12.1902
Пол
Мужской
Отец
Иванов ? Леонтьев
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.12.1902
Рождение
1902
Отец:
Иванов ? Леонтьев
Мать:
?
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия