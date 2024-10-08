Оболенская (Вол) Рода Фрэнсис
женский, родилась 1929
Супруги
Оболенский Юрий Георгиевич31.12.1920 г.р.
Дети
Оболенский Михаил Юрьевич1951 г.р.
Оболенская Юлия-Анна Юрьевна1965 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Оболенский Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Оболенский Юрий Георгиевич
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Оболенская Юлия-Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Оболенский Юрий Георгиевич