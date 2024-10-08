Оболенская (Вол) Рода Фрэнсис 1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенская (Вол) Рода Фрэнсис

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1929

Супруги
Оболенский Юрий Георгиевич31.12.1920 г.р.
Дети
Оболенский Михаил Юрьевич1951 г.р.
Оболенская Юлия-Анна Юрьевна1965 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Юрий Георгиевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Оболенский Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Оболенский Юрий Георгиевич

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Оболенская Юлия-Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Оболенский Юрий Георгиевич

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