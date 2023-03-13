Марфа Федулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Максимъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Максимъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Максимовъ Осипъ
Отец ребёнка: Максимъ Леонтьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимъ Леонтьевъ