Марфа Федулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Федулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Максимъ Леонтьевъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Максимъ Леонтьевъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Максимовъ Осипъ

Отец ребёнка: Максимъ Леонтьевъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимъ Леонтьевъ

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