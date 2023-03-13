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Акулина
Акулина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Пол
Женский
Отец
Максимъ Леонтьевъ
1721 г.р.
Мать
Марфа Федулова
1724 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Максимъ Леонтьевъ
Мать:
Марфа Федулова
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