Витюк Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витюк Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Шинкаренко Василий Романович

Мать: Шинкаренко Пелагея Марковна

Смерть
1967
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