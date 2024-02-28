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Витюк Тамара Васильевна
Витюк Тамара Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
1967
Пол
Женский
Отец
Шинкаренко Василий Романович
Мать
Шинкаренко (Степашкина) Пелагея Марковна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Шинкаренко Василий Романович
Мать:
Шинкаренко Пелагея Марковна
Смерть
1967
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