Булах (Салина) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Маш Елена Ивановна
Отец ребёнка: Булах Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Булах Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край