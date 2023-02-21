Булах (Салина) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулах (Салина) Екатерина Сергеевна

Булах (Салина) Екатерина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Маш Елена Ивановна

Отец ребёнка: Булах Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булах Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Булах Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close