Маркушина Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1858
66
Рождение ребёнка
23.09.1867
Отец ребёнка: Маркушин Иван Ильин
Рождение ребёнка
01.11.1870
Отец ребёнка: Маркушин Иван Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркушин Иван Ильин
Смерть
Неизвестно