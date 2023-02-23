Маркушина Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркушина Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
66
Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Маркушин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Маркушин Иван Ильин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1870

Сын: Маркушин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Маркушин Иван Ильин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркушин Иван Ильин

Смерть
Неизвестно
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