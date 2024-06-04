Шамарина Степанида Митрофанова
Место рождениягород Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Шамарина) Лукерья Петрова
Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Шамарин Евсей Петров
Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Шамарин Агей Петров
Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Шамарина) Ирина (Арина) Петрова
Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев
Смерть
После 1765