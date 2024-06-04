Шамарина Степанида Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамарина Степанида Митрофанова

Место рождения

город Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамарин Петр Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Шамарина) Лукерья Петрова

Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шамарин Евсей Петров

Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Шамарин Агей Петров

Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Шамарина) Ирина (Арина) Петрова

Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Шамарин Платон Петров

Отец ребёнка: Шамарин Петр Терентьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1765

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