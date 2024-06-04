Цыкина Марфа Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Цыкин Кондратий Петров
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Цыкин Кондратий Петров
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Цыкина) Агафья Кондратьева
Отец ребёнка: Цыкин Кондратий Петров
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Цыкина) Василиса Кондратьева
Отец ребёнка: Цыкин Кондратий Петров
Смерть
После 1850