Гордѣевъ Георгій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордѣевъ Георгій

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

14.04.1890

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1890

Отец: Гордѣевъ Сергѣй

Мать: Гордѣева Еѵдокія

Михайловка
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