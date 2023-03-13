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Гордѣевъ Георгій
Гордѣевъ Георгій
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
14.04.1890
Пол
Мужской
Отец
Гордѣевъ Сергѣй
1870 г.р.
Мать
Гордѣева (Опарина) Еѵдокія
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1890
Отец:
Гордѣевъ Сергѣй
Мать:
Гордѣева Еѵдокія
Михайловка
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