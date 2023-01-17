Устьянцев Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Устьянцев Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1743
Отец: Устьянцев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Устьянцев Андрей Семенович
Мать ребёнка: Устьянцева Миланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устьянцева Миланья
Смерть
Неизвестно