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Устьянцев Семен Васильевич

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733

Сын: Устьянцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение
1743

Отец: Устьянцев Василий

Мать: не указана

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Устьянцев Андрей Семенович

Мать ребёнка: Устьянцева Миланья

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устьянцева Миланья

Смерть
Неизвестно
Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
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