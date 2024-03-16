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Федор Политов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Клюшкин Полит Борисович

Мать: Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Агафон Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Тимофей Фелорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Никифор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Клюшкин Самойла Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Клюшкин Веденикт Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Павел Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1820

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