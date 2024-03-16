Федор Политов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Клюшкин Полит Борисович
Мать: Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Агафон Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тимофей Фелорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Никифор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Клюшкин Самойла Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Клюшкин Веденикт Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Павел Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1820