Григорьева (Бурлакова) Татьяна Кирилловна
Место рожденияGudelishki, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1914
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Gudelishki, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1934
Stripishki
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Пиман (Пимен) Нифонович
Podjeziory (Podjezerje)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1964
Podjeziory (Podjezerje)
Похороны
Неизвестно
Pabradė, Vilnius County Lithuania