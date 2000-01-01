Григорьева (Бурлакова) Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Бурлакова) Татьяна Кирилловна

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Место рождения

Gudelishki, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1914

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Gudelishki, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1934

Муж: Григорьев Пиман (Пимен) Нифонович

Stripishki
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Пиман (Пимен) Нифонович

Podjeziory (Podjezerje)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1964
Podjeziory (Podjezerje)
Похороны
Неизвестно
Pabradė, Vilnius County Lithuania
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