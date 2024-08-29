Богданова (Ляпунова) Наталья Алексеевна 1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Богданова (Ляпунова) Наталья Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1937

Отец
Ляпунов Алексей Андреевич08.10.1911 г.р.
Мать
Ляпунова (Гурьева) Анастасия Савельевна1904 г.р.
Супруги
Богданов ЮрийНеизвестно г.р.
Дети
Богданов Андрей Юрьевич1959 г.р.
Богданов Николай Юрьевич1968 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Ляпунов Алексей Андреевич

Мать: Ляпунова (Гурьева) Анастасия Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Юрий

Рождение ребёнка
1959

Сын: Богданов Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Богданов Юрий

Рождение ребёнка
1968

Сын: Богданов Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Богданов Юрий

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