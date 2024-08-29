Богданова (Ляпунова) Наталья Алексеевна
женский, родилась 1937
ОтецЛяпунов Алексей Андреевич08.10.1911 г.р.
МатьЛяпунова (Гурьева) Анастасия Савельевна1904 г.р.
Супруги
Богданов ЮрийНеизвестно г.р.
Дети
Богданов Андрей Юрьевич1959 г.р.
Богданов Николай Юрьевич1968 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Юрий
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Богданов Юрий
Рождение ребёнка
1968
Отец ребёнка: Богданов Юрий