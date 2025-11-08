Карагеоргиевич Александр Павлов 13.08.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карагеоргиевич Александр Павлов

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.08.1924, Ричмонд

умер 12.05.2016, Париж

Мать
Глюксбург (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург) Ольга11.06.1903 г.р.
Отец
Карагеоргиевич Павел27.04.1893 г.р.
Супруги
Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)24.09.1934 г.р.
Фон Унд Цу Лихтенштейн Барбара (Барбара Элеонора Мария)09.07.1942 г.р.
Дети
Карагеоргиевич Димитрий (Димитрий Умберто Антон Петр Мария) Александров18.06.1958 г.р.
Карагеоргиевич Михаил (Михаил Николя Поль Джордж Мария) Александров18.06.1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1924

Отец: Карагеоргиевич Павел

Мать: Глюксбург (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург) Ольга

Бракосочетание
С 12.02.1955 по 1967

Жена: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)

город Кашкайш, Лиссабон, Эштремадура, Новое государство Португалия

Рождение ребёнка
18.06.1958

Сын: Карагеоргиевич Михаил (Михаил Николя Поль Джордж Мария) Александров

Мать ребёнка: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)

Рождение ребёнка
18.06.1958

Сын: Карагеоргиевич Димитрий (Димитрий Умберто Антон Петр Мария) Александров

Мать ребёнка: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)

Рождение ребёнка
12.03.1963

Дочь: Гобер (Карагеоргиевич) Елена (Елена Ольга Лидия Тамара Мария)

Мать ребёнка: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)

Рождение ребёнка
12.03.1963

Сын: Карагеоргиевич Сергий (Сергий Владимир Эмануэль Мария) Александров

Мать ребёнка: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)

Бракосочетание
02.11.1973

Жена: Фон Унд Цу Лихтенштейн Барбара (Барбара Элеонора Мария)

Рождение ребёнка
25.09.1977

Сын: Карагеоргиевич Душан Павел

Мать ребёнка: Фон Унд Цу Лихтенштейн Барбара (Барбара Элеонора Мария)

Смерть
12.05.2016

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