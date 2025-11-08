Карагеоргиевич Александр Павлов
мужской, родился 13.08.1924, Ричмонд
умер 12.05.2016, Париж
МатьГлюксбург (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург) Ольга11.06.1903 г.р.
ОтецКарагеоргиевич Павел27.04.1893 г.р.
Супруги
ДетиПоказать еще 3
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Жена: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)
Сын: Карагеоргиевич Михаил (Михаил Николя Поль Джордж Мария) Александров
Мать ребёнка: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)
Сын: Карагеоргиевич Димитрий (Димитрий Умберто Антон Петр Мария) Александров
Мать ребёнка: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)
Дочь: Гобер (Карагеоргиевич) Елена (Елена Ольга Лидия Тамара Мария)
Мать ребёнка: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)
Сын: Карагеоргиевич Сергий (Сергий Владимир Эмануэль Мария) Александров
Мать ребёнка: Савойская Мария Пия (Мария Пия Елена Елизавета Маргарита Милена Мафальда Людовика Текла Дженнара)
Сын: Карагеоргиевич Душан Павел
Мать ребёнка: Фон Унд Цу Лихтенштейн Барбара (Барбара Элеонора Мария)