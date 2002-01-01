Dworkin Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dworkin Joseph

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Dworkin Samuel

Мать: Nirkind Rose

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
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