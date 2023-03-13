Лысова Прасковья Алексева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Прасковья Алексева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лысовъ Василий

Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1788

Сын: Лысовъ Агафонъ

Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1791

Сын: Лысовъ Иванъ

Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1795

Сын: Лысовъ Василий

Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысовъ Абрамъ

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