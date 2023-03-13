Лысова Прасковья Алексева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лысовъ Василий
Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Лысовъ Агафонъ
Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Лысовъ Иванъ
Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лысовъ Василий
Отец ребёнка: Лысовъ Абрамъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысовъ Абрамъ