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Лысовъ Василий
Лысовъ Василий
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1795
Пол
Мужской
Отец
Лысовъ Абрамъ
1756 г.р.
Мать
Лысова Прасковья Алексева
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Лысовъ Абрамъ
Мать:
Лысова Прасковья Алексева
Дурасовка
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