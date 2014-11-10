Столыпин Дмитрий Аркадьевич
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения10.06.1934
Дата смерти10.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1934
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
1962
Сын: Столыпин Аркадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дюфур Де Невиль Анна-Сузанна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Столыпин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Дюфур Де Невиль Анна-Сузанна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Столыпина Софи
Мать ребёнка: Дюфур Де Невиль Анна-Сузанна
Смерть
10.11.2014