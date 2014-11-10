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Столыпин Дмитрий Аркадьевич

Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

10.06.1934

Дата смерти

10.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1934

Отец: Столыпин Аркадий Петрович

Мать: Столыпина Франсуаза Грасия

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
1960

Жена: Дюфур Де Невиль Анна-Сузанна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Столыпин Аркадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дюфур Де Невиль Анна-Сузанна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Столыпин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дюфур Де Невиль Анна-Сузанна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Столыпина Софи

Мать ребёнка: Дюфур Де Невиль Анна-Сузанна

Смерть
10.11.2014
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