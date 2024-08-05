Полунин Иосиф Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолунин Иосиф Захарович

Полунин Иосиф Захарович

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887 ст.

Отец: Полунин Захарий Мефодиевич

Мать: Полунина Анастасия Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/118
Бракосочетание
04.11.1909 ст.

Жена: Полунина Марина Алексеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/39
Восприемник
27.09.1910 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/67
Рождение ребёнка
07.07.1917 ст.

Дочь: Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Полунина Марина Алексеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/11
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.