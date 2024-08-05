Полунин Иосиф Захарович
Место рождения
Дата рождения01.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/118
Бракосочетание
04.11.1909 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/39
Восприемник
27.09.1910 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/67
Рождение ребёнка
07.07.1917 ст.
Дочь: Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Полунина Марина Алексеевна
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/11
Смерть
Неизвестно