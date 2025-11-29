Константин Капитонов
мужской, родился 19.09.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 16.06.1855 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецКапитон Терентьев04.03.1828 ст. г.р.
МатьЛукерья (Гликерия) Емельянова11.05.1833 ст. г.р.
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Рождение
19.09.1853 ст.
Отец: Капитон Терентьев
Крещение
20.09.1853 ст.
Смерть
16.06.1855 ст.
Похороны
18.06.1855 ст.
пом. Никифоров. крест. безфамильные.