Константин Капитонов 19.09.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Константин Капитонов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 19.09.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 16.06.1855 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Капитон Терентьев04.03.1828 ст. г.р.
Мать
Лукерья (Гликерия) Емельянова11.05.1833 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1853 ст.

Отец: Капитон Терентьев

Мать: Лукерья (Гликерия) Емельянова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Крещение
20.09.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники тогож села покойной гжи Никифоровой дворовый Валериан Николаев и г. Никифорова кр. девка Татьяна Гаврилова

Смерть
16.06.1855 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные. 1 1/2 года от поноса

Похороны
18.06.1855 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.