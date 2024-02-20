Удод Тимофей Дементьевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения20.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.02.1862
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1862г.зап.№ 34, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Крещение
21.02.1862
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1862г.зап.№ 34, ГАЗО, Ф - 5593-2-1084 | Восприемники: Петропавловский крестьянин Удод Марк Родионович
Бракосочетание
26.10.1881
Жена: Удод Пистимея Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь м/к 1881г.зап.№ 61, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Рождение ребёнка
17.08.1882
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Удод Пистимея Иоанновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
17.01.1886
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Удод Пистимея Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1886г.,зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090
Смерть
Неизвестно