Удод (Гаркушина) Пистимея Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Гаркушина) Пистимея Иоанновна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
26.10.1881

Муж: Удод Тимофей Дементьевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь м/к 1881г.зап.№ 61, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Рождение ребёнка
17.08.1882

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Удод Тимофей Дементьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
17.01.1886

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Удод Тимофей Дементьевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1886г.,зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090
Смерть
Неизвестно
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