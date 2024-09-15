(Кириллова) Ирина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кириллова) Ирина Игнатьевна

(Кириллова) Ирина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Игнатий Федорович

Мать: не указана

Восприемник
24.02.1866 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/69
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.