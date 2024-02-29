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Хоршева Екатерина Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1845

Муж: Хоршев Василий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Екатерины Артемиевой Минаевой.
Рождение ребёнка
28.09.1853

Сын: Хоршев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Хоршев Василий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1856

Сын: Хоршев (Прокопьев) Павел Васильевич

Отец ребёнка: Хоршев Василий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1859

Сын: Хоршев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Хоршев Василий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1862

Дочь: Хоршева (Хоршева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Хоршев Василий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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