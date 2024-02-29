Хоршева Екатерина Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1845
Второй брак для Екатерины Артемиевой Минаевой.
Рождение ребёнка
28.09.1853
Отец ребёнка: Хоршев Василий Антонович
Рождение ребёнка
12.05.1856
Сын: Хоршев (Прокопьев) Павел Васильевич
Отец ребёнка: Хоршев Василий Антонович
Рождение ребёнка
15.07.1859
Отец ребёнка: Хоршев Василий Антонович
Рождение ребёнка
08.04.1862
Дочь: Хоршева (Хоршева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Хоршев Василий Антонович
Смерть
Неизвестно