Тюртю (Сойконен) Катарина
Место рождения
Дата рождения09.04.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1847
Отец: Сойконен Самуил
Мать: Soikonen Elisabeth T
Бракосочетание
22.04.1866
Муж: Tyrty Johann
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.08.1882
Сын: Tyrty Anders
Отец ребёнка: Tyrty Johann
Рождение ребёнка
18.04.1886
Сын: Тюртю Иосиф
Отец ребёнка: Tyrty Johann
Рождение ребёнка
30.07.1888
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Tyrty Johann
Смерть
Неизвестно