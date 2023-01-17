Тюртю (Сойконен) Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюртю (Сойконен) Катарина

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Место рождения

Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.04.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1847

Отец: Сойконен Самуил

Мать: Soikonen Elisabeth T

Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
22.04.1866

Муж: Tyrty Johann

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.08.1882

Сын: Tyrty Anders

Отец ребёнка: Tyrty Johann

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.04.1886

Сын: Тюртю Иосиф

Отец ребёнка: Tyrty Johann

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.07.1888

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Tyrty Johann

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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