Иов (Иев) Якимов 06.05.1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иов (Иев) Якимов

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

06.05.1798 ст.

Дата смерти

25.04.1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1756 г.р.

Жена

1800 г.р.

Дети

1827 г.р.
Скрыто настройками приватности
1829 г.р.
1831 г.р.

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1798 ст.

Отец: Яким Павлов

Мать: Авдотья (Евдокия) Иванова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN5-BC4?i=623&cc=1921824 двор.люди Ефим Федоров и Пелагея Стефанова
Бракосочетание
Около 1818

Жена: Ирина Авдеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1827 ст.

Сын: Марк (Маркиан) Иовлев

Мать ребёнка: Ирина Авдеева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-DGP?i=729&cc=1921824 с.Заречье вдовы Екатерины Тихоновой сын Фотий Карпов
Рождение ребёнка
1828

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Авдеева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
27.06.1829 ст.

Дочь: Марфа Иовлева

Мать ребёнка: Ирина Авдеева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
19. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-9X6M?i=603&cc=1921824 д.Бессменино кр. Петра Трофимова жена Васса Авдеева
Рождение ребёнка
23.12.1831 ст.

Дочь: Анисья Иовлева

Мать ребёнка: Ирина Авдеева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
29. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF4-7XC?i=621&cc=1921824 с.Заречье кр. Фотий Карпов и д.Бессменино кр. Петра Трофимова жена Васса Авдеева
Смерть
25.04.1833 ст.
Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-F8K?i=524&cc=1921824 36 лет от простуды

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