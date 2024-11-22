Иов (Иев) Якимов
Место рождения
Дата рождения06.05.1798 ст.
Дата смерти25.04.1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1798 ст.
Отец: Яким Павлов
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN5-BC4?i=623&cc=1921824 двор.люди Ефим Федоров и Пелагея Стефанова
Бракосочетание
Около 1818
Жена: Ирина Авдеева
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1827 ст.
Мать ребёнка: Ирина Авдеева
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-DGP?i=729&cc=1921824 с.Заречье вдовы Екатерины Тихоновой сын Фотий Карпов
Рождение ребёнка
1828
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Авдеева
Рождение ребёнка
27.06.1829 ст.
Дочь: Марфа Иовлева
Мать ребёнка: Ирина Авдеева
19. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-9X6M?i=603&cc=1921824 д.Бессменино кр. Петра Трофимова жена Васса Авдеева
Рождение ребёнка
23.12.1831 ст.
Дочь: Анисья Иовлева
Мать ребёнка: Ирина Авдеева
29. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF4-7XC?i=621&cc=1921824 с.Заречье кр. Фотий Карпов и д.Бессменино кр. Петра Трофимова жена Васса Авдеева
Смерть
25.04.1833 ст.
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-F8K?i=524&cc=1921824 36 лет от простуды