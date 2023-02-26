Селиванова (Карпушина) Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Карпушина) Параскева Никитина

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1857 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Карпушин Никита Матвеев

Мать: Карпушина Мавра Борисова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.01.1910

Муж: Селиванов Михаил Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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