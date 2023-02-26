Селиванова (Карпушина) Параскева Никитина
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Карпушин Никита Матвеев
Мать: Карпушина Мавра Борисова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.01.1910
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно