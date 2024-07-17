Силкина (Симонович) Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силкина (Симонович) Оксана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.07.2011

Муж: Силкин Олег

Рождение ребёнка
06.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силкин Олег

Рождение ребёнка
25.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силкин Олег

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