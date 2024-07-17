Силкина (Симонович) Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.2011
Муж: Силкин Олег
Рождение ребёнка
06.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силкин Олег
Рождение ребёнка
25.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силкин Олег