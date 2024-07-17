Силкин Олег
Место рожденияг.Екатеринбург
Дата рождения16.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1991
Отец: Силкин Александр
Мать: (Лаптева) Татьяна
Бракосочетание
15.07.2011
Рождение ребёнка
06.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силкина (Симонович) Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
25.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силкина (Симонович) Оксана Владимировна