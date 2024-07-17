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Силкин Олег

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Место рождения

г.Екатеринбург

Дата рождения

16.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1969 г.р.

Жена

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1991

Отец: Силкин Александр

Мать: (Лаптева) Татьяна

Бракосочетание
15.07.2011

Жена: Силкина (Симонович) Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
06.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силкина (Симонович) Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
25.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силкина (Симонович) Оксана Владимировна

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