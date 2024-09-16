Екатерина Прокопьевна
Место рожденияМамыково
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Прокопий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1867
Дочь: (Милантьева) Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович
Рождение ребёнка
08.12.1870
Сын: Милантьев Спиридон Григорьевич
Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Милантьев Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Милантьев Козьма Григорьевич
Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович
Рождение ребёнка
22.06.1877
Дочь: (Милантьева) Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович
Смерть
Неизвестно