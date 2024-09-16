Екатерина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Прокопьевна

Место рождения

Мамыково

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Прокопий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1867

Дочь: (Милантьева) Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович

Рождение ребёнка
08.12.1870

Сын: Милантьев Спиридон Григорьевич

Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Милантьев Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Милантьев Козьма Григорьевич

Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович

Рождение ребёнка
22.06.1877

Дочь: (Милантьева) Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Милантьев Григорий Нилович

Смерть
Неизвестно

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