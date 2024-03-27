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Мамушев Бяшир

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1736

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Альметев Мамеш

Мать: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1772

Сын: Бяширов Маняф

Мать ребёнка: Назлы

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1792

Сын: Бяширов Латыйф

Мать ребёнка: Назлы

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1794

Сын: Бяширов Халит

Мать ребёнка: Назлы

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назлы

Смерть
1813
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
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