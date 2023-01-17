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Кустов Александр Арефьевич

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Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кустова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Кустова Елизавета Александровна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.

Сын: Кусов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Кустова Елизавета Александровна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кустова Елизавета Александровна

Смерть
Неизвестно
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