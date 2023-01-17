Кустов Александр Арефьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кустова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Кустова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.
Сын: Кусов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Кустова Елизавета Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно