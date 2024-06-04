Чирков Сава Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Чирков Василий Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Чиркова) Мавра Савина
Мать ребёнка: Чиркова (Колпикова) Ксения Обрамова
Смерть
После 1762