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Чирков Сава Васильев

Место рождения

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1696 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Чирков Василий Тихонов

Мать: не указана

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова (Колпикова) Ксения Обрамова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Чиркова) Мавра Савина

Мать ребёнка: Чиркова (Колпикова) Ксения Обрамова

Смерть
После 1762

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