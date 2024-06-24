Авраменко (Чикун) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1955
Рождение ребёнка
01.04.1975
Дочь: Савина Марина Павловна
Отец ребёнка: Авраменко Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
10.03.1980
Отец ребёнка: Авраменко Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
25.02.1982
Дочь: Авраменко Ирина Павловна
Отец ребёнка: Авраменко Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
12.01.1983
Отец ребёнка: Авраменко Павел Григорьевич