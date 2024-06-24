Авраменко (Чикун) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраменко (Чикун) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1955

Отец: Чикун Иван Иванович

Мать: Чикун (Тимченко) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
01.04.1975

Дочь: Савина Марина Павловна

Отец ребёнка: Авраменко Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
10.03.1980

Сын: Авраменко Иван Павлович

Отец ребёнка: Авраменко Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
25.02.1982

Дочь: Авраменко Ирина Павловна

Отец ребёнка: Авраменко Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
12.01.1983

Сын: Авраменко Павел Павлович

Отец ребёнка: Авраменко Павел Григорьевич

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