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Наймушина Елисавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Наймушин Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Наймушин Василий Тимофеев

Ивана Плотникова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Наймушин Симон Васильев

Отец ребёнка: Наймушин Василий Тимофеев

Ивана Плотникова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Наймушин Симон Васильев

Отец ребёнка: Наймушин Василий Тимофеев

Ивана Плотникова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Василий Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивана Плотникова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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