Смышляева (Похвиснева) Анна Владимировна
женский, родилась 31.01.1898
умерла ?.11.1993
ОтецПохвиснев Владимир Борисович1858 г.р.
МатьПохвиснева (Мокиевская) Софья Фёдоровна1873 г.р.
Супруги
Смышляев Юрий ЯковлевичПосле 1875 г.р.
Михаловский Николай ИосифовичДо 1900 г.р.
Дети
Савельева (Михаловская) Татьяна НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева (Михаловская) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Михаловский Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
29.07.1930
Смерть
?.11.1993