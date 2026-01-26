Смышляева (Похвиснева) Анна Владимировна 31.01.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смышляева (Похвиснева) Анна Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.01.1898

умерла ?.11.1993

Отец
Похвиснев Владимир Борисович1858 г.р.
Мать
Похвиснева (Мокиевская) Софья Фёдоровна1873 г.р.
Супруги
Смышляев Юрий ЯковлевичПосле 1875 г.р.
Михаловский Николай ИосифовичДо 1900 г.р.
Дети
Савельева (Михаловская) Татьяна НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1898

Отец: Похвиснев Владимир Борисович

Мать: Похвиснева (Мокиевская) Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева (Михаловская) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Михаловский Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаловский Николай Иосифович

Бракосочетание
29.07.1930

Муж: Смышляев Юрий Яковлевич

Смерть
?.11.1993

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