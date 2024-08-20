Панарина (Баева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Баева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1900

Дочь: (Панарина) Наталья Евфимовна

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1901

Сын: Панарин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Панарин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1905

Сын: Панарин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: (Панарина) Любовь Евфимовна

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Панарин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1912

Дочь: (Панарина) Анна Евфимовна

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: (Панарина) Вера Евфимовна

Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно

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