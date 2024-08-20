Панарина (Баева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1900
Дочь: (Панарина) Наталья Евфимовна
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1901
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1904
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1905
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: (Панарина) Любовь Евфимовна
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1911
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1912
Дочь: (Панарина) Анна Евфимовна
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1914
Дочь: (Панарина) Вера Евфимовна
Отец ребёнка: Панарин Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно