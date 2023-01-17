Телегин Павел Евграфов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1849
Жена: Анна Филиппова
Старая Купавна, Богородский, Московская область
По невесте мастеровые: Алексей Филиппов Гирусов, Михаил и Иван Дмитриевы Бодановы
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Смерть
Неизвестно