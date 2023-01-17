Телегин Павел Евграфов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Павел Евграфов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1849

Жена: Анна Филиппова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
По невесте мастеровые: Алексей Филиппов Гирусов, Михаил и Иван Дмитриевы Бодановы
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Смерть
Неизвестно
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