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Алексей Петров
Алексей Петров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1884
Дата смерти
19.03.1885
Пол
Мужской
Отец
Петр Венедиктов
1830 г.р.
Мать
Татьяна Епифанова
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Петр Венедиктов
Мать:
Татьяна Епифанова
Смерть
19.03.1885
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