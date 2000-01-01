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Алексей Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

19.03.1885

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Петр Венедиктов

Мать: Татьяна Епифанова

Смерть
19.03.1885
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