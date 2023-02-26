Ксения Ефимова
Место рожденияд.Замощье Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Ефим
Мать: не указана
д.Замощье Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Андрей Игнатов
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Игнатов
Смерть
Неизвестно