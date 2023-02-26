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Ксения Ефимова

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Место рождения

д.Замощье Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ефим

Мать: не указана

д.Замощье Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Белин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Игнатов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Игнатов

Смерть
Неизвестно
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