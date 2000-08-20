Бадяева (Толмачева) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.03.1937
Дата смерти20.08.2000
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937
Отец: Толмачев Иван Ильич
Бракосочетание
16.08.1960
Рождение ребёнка
16.10.1960
Сын: Бадяев Александр Александрович
Отец ребёнка: Бадяев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадяев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Бадяев Александр Петрович
Смерть
20.08.2000