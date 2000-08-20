Бадяева (Толмачева) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадяева (Толмачева) Раиса Ивановна

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Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.03.1937

Дата смерти

20.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937

Отец: Толмачев Иван Ильич

Мать: Толмачева Мария Ильинична

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.08.1960

Муж: Бадяев Александр Петрович

Рождение ребёнка
16.10.1960

Сын: Бадяев Александр Александрович

Отец ребёнка: Бадяев Александр Петрович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадяев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Бадяев Александр Петрович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.08.2000
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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