Мокинъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокинъ Ефимъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

18.01.1895

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1895

Отец: Мокинъ Егоръ

Мать: Мокина Домника

Александровка
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