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Мокинъ Ефимъ
Мокинъ Ефимъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
18.01.1895
Пол
Мужской
Отец
Мокинъ Егоръ
1871 г.р.
Мать
Мокина (Курочкина) Домника
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1895
Отец:
Мокинъ Егоръ
Мать:
Мокина Домника
Александровка
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