Шишова Пелагея Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шишова Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Шишов Василий Ксенофонтов
Рождение ребёнка
11.11.1894
Сын: Шишов Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Шишов Василий Ксенофонтов
Смерть
Неизвестно