Брёле-Платер Станислав
мужской, родился 11.06.1861
умер 1942, Ницца
МатьБрёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна04.02.1823 г.р.
ОтецБрёле-Платер Цезарь Август Казимирович27.08.1810 г.р.
Супруги
Брёле-Платер (Шлиппенбах) Ольга Александровна04.03.1860 г.р.
Дети
Брёле-Платер ДжулияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1861
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брёле-Платер Джулия
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
29.01.1888
Смерть
1942