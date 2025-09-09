Брёле-Платер Станислав 11.06.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Брёле-Платер Станислав

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.06.1861

умер 1942, Ницца

Мать
Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна04.02.1823 г.р.
Отец
Брёле-Платер Цезарь Август Казимирович27.08.1810 г.р.
Супруги
Брёле-Платер (Шлиппенбах) Ольга Александровна04.03.1860 г.р.
Дети
Брёле-Платер ДжулияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1861

Отец: Брёле-Платер Цезарь Август Казимирович

Мать: Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брёле-Платер Джулия

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
29.01.1888

Жена: Брёле-Платер (Шлиппенбах) Ольга Александровна

Смерть
1942

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