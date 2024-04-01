Дурдина Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Черкашенина Марфа Иванова
Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев
Рождение ребёнка
16.06.1871
Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев
Рождение ребёнка
16.07.1872
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев
Рождение ребёнка
10.07.1874
Сын: Дурдин Антон Иванов
Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев
Рождение ребёнка
25.12.1876
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дурдин Иван Иванов
Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно