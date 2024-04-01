Дурдина Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурдина Анна Николаева

Дурдина Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Черкашенина Марфа Иванова

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Рождение ребёнка
16.06.1871

Сын: Дурдин Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Рождение ребёнка
16.07.1872

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Рождение ребёнка
10.07.1874

Сын: Дурдин Антон Иванов

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Рождение ребёнка
25.12.1876

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурдин Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурдин Лаврентий Иванов

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурдин Иван Иванов

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурдин Севастиан Иванов

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурдин Евгений Казак Выс. Ганькинского Иванов

Отец ребёнка: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурдин Иван Казак Ст. Ганькиной Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close