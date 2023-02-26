Анна Михайлова
Место рожденияд.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Михаил Амбросиев
Мать: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Бракосочетание
05.11.1864
Муж: не указан
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1866
Сын: Абрамов Иван Иванов
Отец ребёнка: не указан
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Абрамов Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно