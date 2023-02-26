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Анна Михайлова

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Место рождения

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1825 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Михаил Амбросиев

Мать: ?

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Бракосочетание
05.11.1864

Муж: не указан

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1866

Сын: Абрамов Иван Иванов

Отец ребёнка: не указан

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Абрамов Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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