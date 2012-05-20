Дедянина София Дмитриевна(сестра) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедянина София Дмитриевна(сестра)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2012

Отец: не указан

Мать: не указана

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