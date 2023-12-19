Кускин Антон Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКускин Антон Козьмич

Кускин Антон Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

08.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Кускин Кузьма Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
15.04.1803 ст.

Жена: Кускина Елена Егоровна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: Кускина Елена Егоровна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Кускина Настасья Антоновна

Мать ребёнка: Кускина Елена Егоровна Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.02.1822

Дочь: Кускина Агафья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кускин Самуил Антонович

Мать ребёнка: Кускина Елена Егоровна Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.01.1831 ст.

Дочь: Кускина Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Кускина Елена Егоровна Дмитриевна

Смерть
08.08.1853

Мы используем куки для улучшения работы сайта.