Кускин Антон Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти08.08.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Кускин Кузьма Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1803 ст.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефросинья Антоновна
Мать ребёнка: Кускина Елена Егоровна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Кускина Настасья Антоновна
Мать ребёнка: Кускина Елена Егоровна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.02.1822
Дочь: Кускина Агафья Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Кускина Елена Егоровна Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.01.1831 ст.
Дочь: Кускина Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Кускина Елена Егоровна Дмитриевна
Смерть
08.08.1853